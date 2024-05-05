Стюарды ФИА объяснили, почему был отклонён протест по поводу штрафа Алонсо в Китае

Стюарды ФИА опубликовали причины отклонения запроса «Астон Мартин» на пересмотр штрафа Фернандо Алонсо на Гран-при Китая.

Алонсо получил 10-секундный штраф в спринтерской гонке в Китае после контакта с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом. Алонсо не смог отбыть наказание, поскольку сошел с дистанции из-за прокола.

«Астон Мартин» запросил пересмотр штрафа, что предполагает предоставление важных, актуальных и новых доказательств для их рассмотрения стюардами.

На слушаниях, которые состоялись в пятницу в Майами, стюарды решили, что доказательства «Астон Мартин» не соответствуют всем критериям, поэтому дело закрыто.

«Астон Мартин» предоставил запись инцидента с камеры заднего вида на машине Алонсо, которая была недоступна стюардам, когда они принимали решение во время спринта.

Стюарды признали, что эта запись является новыми доказательствами и имеет отношение к инциденту, но посчитали, что это не имеет большого значения, поскольку на тот момент у них было достаточно альтернативных кадров, чтобы принять правильное решение, и новые ракурсы не изменили бы его.