Ферстаппен вплотную приблизился к рекорду Сенны по завоеванным подряд поулам

Завоёванная в субботу на Гран-при Майами поул-позиция стала для трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена седьмой подряд. Таким образом пилот «Ред Булл» вплотную приблизился к рекорду по выигранным подряд поулам.

На данный момент рекорд принадлежит бразильцу Айртону Сенне, который в составе «Макларена» в 1988-1989 годах выиграл восемь поул-позиций подряд. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может повторить это достижение, если выиграет квалификацию следующего этапа Формулы-1 – на Гран-при Эмилии-Романьи, который состоится в итальянской Имоле.

Нынешняя серия Ферстаппена идёт с прошлогоднего Гран-при Абу-Даби – последнего этапа сезона-2023. В этом году нидерландец выиграл все квалификации состоявшихся гоночных уикендов. Последним пилотом, не считая Макса, выигрывавшим поул, является Шарль Леклер. Пилот «Феррари» завоевал его на прошлогоднем Гран-при Лас-Вегаса.