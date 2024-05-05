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Окон назвал «глупой» ошибку при столкновении с Леклером перед спринтом

Окон назвал «глупой» ошибку при столкновении с Леклером перед спринтом
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон признал глупую ошибку, допущенную им и его механиком, в результате которой он въехал на пит-лейне в «Феррари» Шарля Леклера перед началом спринтерской гонки Гран-при Майами.

«Честно говоря, это была глупая ошибка, потому что это не тот момент, когда нужно рисковать. Между мной и механиком произошло недопонимание. Сначала он показал «едь», а затем, когда я собирался трогаться, он скомандовал «стоп». Но было поздно. Так что это просто ошибка с нашей стороны, и нам нужно лучше действовать в таких ситуациях», — сказал Окон официальному сайту Формулы-1.

За этот инцидент с небезопасным выездом из боксов Эстебан Окон был оштрафован на 10 секунд и получил от стюардов Гран-при Майами один штрафной балл.

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