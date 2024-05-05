«Блестящая идея». Репортёр Кравиц – о действиях Алонсо в спринте

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо впечатлил паддок своими действиями на пит-лейн, благодаря которым его команда «Астон Мартин» может получить определённое преимущество в гонке.

«Если вы заметили, Фернандо [Алонсо] заехал в боксы на последнем круге спринта, и шлифанул шинами по пит-столу, чтобы завтра «Астон Мартин» мог лучше и быстрее провести пит-стопы. Блестящая идея от «Астон Мартин» и Фернандо Алонсо», — сказал репортёр Sky Sports Тед Кравиц.

«Я как раз случайно стоял прямо там, когда это произошло, это был не тренировочный пит-стоп. Они сделали это, явно не претендуя на очки. Он остановился примерно в полутора метрах от отметок, а затем проехал с пробуксовкой через пит-стол, чтобы нанести на асфальт побольше резины. Это даст им больше сцепления перед завтрашней гонкой. Очень, очень хитрая мысль!» — добавил бывший гонщик IndyCar, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Хинчклифф в подкасте F1 Post Sprint Race Show.