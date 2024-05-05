Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Блестящая идея». Репортёр Кравиц – о действиях Алонсо в спринте

«Блестящая идея». Репортёр Кравиц – о действиях Алонсо в спринте
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо впечатлил паддок своими действиями на пит-лейн, благодаря которым его команда «Астон Мартин» может получить определённое преимущество в гонке.

«Если вы заметили, Фернандо [Алонсо] заехал в боксы на последнем круге спринта, и шлифанул шинами по пит-столу, чтобы завтра «Астон Мартин» мог лучше и быстрее провести пит-стопы. Блестящая идея от «Астон Мартин» и Фернандо Алонсо», — сказал репортёр Sky Sports Тед Кравиц.

«Я как раз случайно стоял прямо там, когда это произошло, это был не тренировочный пит-стоп. Они сделали это, явно не претендуя на очки. Он остановился примерно в полутора метрах от отметок, а затем проехал с пробуксовкой через пит-стол, чтобы нанести на асфальт побольше резины. Это даст им больше сцепления перед завтрашней гонкой. Очень, очень хитрая мысль!» — добавил бывший гонщик IndyCar, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Хинчклифф в подкасте F1 Post Sprint Race Show.

Материалы по теме
Фернандо Алонсо: спринты не имеют никакого значения
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android