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Босс компании «Ред Булл» Минцлафф высказался о будущем Хорнера в команде

Босс компании «Ред Булл» Минцлафф высказался о будущем Хорнера в команде
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Генеральный директор «Ред Булл» по корпоративным проектам и инвестициям, ответственный за гоночные проекты концерна Оливер Минцлафф высказался о будущем в команде Формулы-1 ее руководителя Кристиана Хорнера.

«Возможен ли долгосрочный успех с Хорнером во главе команды? Я в этом уверен. Для него успех команды это главное. Он очень хороший руководитель.

Конечно, обидно, терять Эдриана [Ньюи], но мы обсуждали этот вопрос в очень открытом и уважительном ключе. С ним мы завоевали 13 титулов. Но он оставляет после себя не только уникальное наследие, но и структуру, которую он помог построить. Конечно, нам будет не хватать его, но завтра мы всё равно будем знать, как сделать очень быструю машину Формулы-1. В 2026 году мы хотим остаться там, где находимся сейчас: на вершине Формулы-1», — приводит слова Минцлаффа издание Bild.

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