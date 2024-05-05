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Расселл: у нас более высокие стандарты, в гонке мы сделаем шаг вперёд

Расселл: у нас более высокие стандарты, в гонке мы сделаем шаг вперёд
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал результаты квалификации на Гран-при Майами, где он и Льюис Хэмилтон заняли 7 и 8 место, а также поделился ожиданиями от гонки.

«Конечно, у нас более высокие стандарты, мы надеемся и ожидаем большего, но мы должны признать, что именно таков наш уровень на данный момент. Думаю, мы понимаем, в чем заключаются проблемы с нашей машиной. Нужно внести в неё существенные изменения, чтобы это исправить. К сожалению, это нельзя сделать мгновенно.

Воскресенье у нас всегда проходит лучше, чем суббота, поэтому, даже с такой машиной, я думаю, в гонке мы сделаем шаг вперёд. В целом становится более ясно, в чем заключаются наши проблемы и что нам нужно сделать, чтобы все стало лучше», — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.

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