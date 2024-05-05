Хэмилтон впервые высказался о возвращении Анджелы Каллен в автоспорт

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон впервые высказался о своём бывшем физиотерапевте Анджеле Каллен, которая недавно вернулась в автоспорт.

«Я думаю, она целительница и позитивный человек. Ее цель – дарить любовь всем, кого встречает. Она увлечена спортом. Думаю, ей нравится новая обстановка. Но всё равно в гонках. За всё время, проведенное здесь, она стала страстной фанаткой гонок. Однажды увлёкшись этим, потом от этого трудно избавиться.

Сейчас Анжела живёт своей жизнью. У нее много идей о том, чем она хочет заняться. Мы переписываемся почти каждый день. Мы всё еще собираемся вместе прыгнуть с парашютом. Мы всегда будем присутствовать в жизни друг друга. Мы связаны, к сожалению или к счастью! Мы вместе прошли через все трудности. Я благодарен, что у нас такие хорошие отношения. У нас, наверное, были одни из самых длительных отношений, я бы сказал, в спорте. Я ей невероятно благодарен, я ее очень нежно люблю», — приводит слова Хэмилтона издание Crash.

Каллен работала в «Мерседесе» с Льюисом Хэмилтоном более семи лет. В этот период Льюис выиграл пять из семи своих титулов. Но в начале прошлого года они внезапно прекратили сотрудничество. После этого Каллен провела остаток прошлого года в «творческом отпуске».

Анджела Каллен сейчас работает с бывшим гонщиком Формулы-2 новозеландцем Маркусом Армстронгом, который проводит свой первый полноценный сезон в серии IndyCar.