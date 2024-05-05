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Немецкое ателье представило тюнингованный обвес для Lamborghini Revuelto за $ 389 тыс.

Немецкое ателье представило тюнингованный обвес для Lamborghini Revuelto за $ 389 тыс.
Lamborghini Revuelto Edizione GT
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Немецкое тюнинг ателье DMC представило пакет обновлений для гибридного спорткара Lamborghini Revuelto — Edizione GT. Стоимость пакета в максимальной комплектации составляет $ 389 тыс., притом что стоимость Lamborghini Revuelto составляет $ 608 тыс.

Lamborghini Revuelto Edizione GT

Lamborghini Revuelto Edizione GT

Фото: DMC

Пакет от DMC включает в себя обновлённый передний бампер со сплиттером, дополнительные воздуховоды в капоте, массивное заднее антикрыло и центральный плавник, а также доработанную выхлопную систему и обновлённый диффузор. Каждый из элементов выполнен из карбона. В общей сложности таких Lamborghini Revuelto Edizione GT в DMC выпустят десять экземпляров.

Lamborghini Revuelto Edizione GT

Lamborghini Revuelto Edizione GT

Фото: DMC

Напомним, что Lamborghini Revuelto была выпущена в 2023 году. Под капотом у автомобиля двигатель V12, который вместе со 190-сильным электромотором генерирует 1015 лошадиных сил. В базовом варианте Revuelto разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, а её максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Ранее тюнинг-пакет для Lamborghini Revuelto представило ателье Keyvany.

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