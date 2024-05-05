Тото Вольф: даже Ньюи было бы сложно решить проблемы «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что даже такому именитому специалисту как Эдриан Ньюи было бы сложно решить нынешние проблемы немецкой команды.

«У нас нет никаких объяснений, никаких оправданий. Мы просто выступаем недостаточно хорошо.

Хэмилтон проезжает первый хороший круг в третьем сегменте, а в следующей попытке вообще ничего не получается. Это наука, которую в отношении шин мы пока не понимаем. Это не оправдание, но остальные понимают это лучше.

Когда у вас быстрая машина, то небольшие ошибки не очень заметны и значимы. Но когда важна каждая десятая доля секунды, то ситуация становится хуже.

Наши пит-стопы очень хороши. Никто больше не вспоминает об этом. Мы изменили машину, но ее характеристики все ещё недостаточно хороши. Остальные всегда на шаг впереди нас. Хоть волосы на голове рви. Нас раздражает одна и та же проблема, а именно: мы постоянно перегреваем задние шины.

Все знают, что Эдриан Ньюи выдающийся инженер. Но в данный момент даже такому величайшему волшебнику, вероятно, было бы сложно решить наши проблемы», — приводит слова Вольфа издание Planet F1 со ссылкой на Sky Germany.