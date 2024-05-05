Риккардо прокомментировал 18-е место в квалификации после успешного спринта в Майами

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо дал комментарий по поводу 18-го места в квалификации Гран-при Майами.

Напомним, до этого австралиец финишировал четвёртым в спринте.

«Я видел вчера круг Ландо во время третьего сегмента квалификации, где сразу после начала круга было видно, что на «софте» он скользит задними колёсами повсюду, очевидно, что ему пришлось очень тяжело. Честно говоря, я чувствовал то же самое.

Уже на последнем круге, выходя из первого поворота, я начал скользить. Меня шатало в седьмом повороте, затем я вышел на широкую траекторию, и всё пошло по спирали. Но, что странно, это началось ещё в начале круга. Мы разберёмся с этим, но до начала круга всё выглядело нормально. Так что это одна из тех вещей, когда нам просто не хватило сцепления на втором комплекте. Всё просто.

Я честно, искренне считаю, что наша машина не предназначена для 18-го места. Надеюсь, мы поймём, почему покрышки порой ведут себя так, как ведут», — приводит слова Риккардо RaceFans.