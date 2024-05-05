Вассёр сказал, что нужно сделать «Феррари» для борьбы с Ферстаппеном в Майами

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о предстоящей гонке Гран-при Майами, которая состоится сегодня, 5 мая.

«Вероятно, мы отстали на одну десятую от Макса [в квалификации]. Но в целом всё было под контролем. В гонке нам нужно сделать шаг вперёд. Мы должны на старте поймать DRS, это имеет большое значение, Макс был очень силён на стартовых кругах в спринте. Вероятно, именно здесь нам нужно проявить себя», — приводит слова Вассёра Viaplay.

Формула-1. Гран-при Майами. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Карлос Сайнс («Феррари»).

4. Серхио Перес («Ред Булл»).

5. Ландо Норрис («Макларен»).

6. Оскар Пиастри («Макларен»).

7. Джордж Расселл («Мерседес»).

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

10. Юки Цунода («РБ»).

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

12. Пьер Гасли («Альпин»).

13. Эстебан Окон («Альпин»).

14. Александер Албон («Уильямс»).

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)

17. Логан Сарджент («Уильямс»).

18. Кевин Магнуссен («Хаас»).

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

20. Даниэль Риккардо («РБ»).