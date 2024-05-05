Глава «Хааса» заявил, что в команде два свободных места на 2025 год

Глава «Хааса» Аяо Комацу заявил, что оба места в команде на следующий сезон свободны, несмотря на то что датчанин Кевин Магнуссен не заявлял об уходе. Напомним, напарник Магнуссена немец Нико Хюлькенберг в 2025 году присоединится к «Ауди».

«Нико был хорошим показателем того, насколько хороша наша машина. Это пилот, на чьей обратной связи можно разрабатывать болид. У него потрясающая трудовая этика. Мы постараемся заменить его кем-то обладающим такими же компетенциями, это потребность команды.

Сейчас у нас два свободных места. Один из наших пилотов уходит, так что шансы Кевина, соответственно, увеличиваются. Но я не хочу вдаваться в детали. Нам нужен кто-то, кто станет эталоном для команды», — цитирует Комацу издание Ekstra Bladet.