Опубликована финальная стартовая решётка гонки на Гран-при Майами

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ФИА опубликовала стартовую решётку гонки на Гран-при Майами, которая начнётся сегодня, 5 мая, в 23:00 по московскому времени.

Стартовая решётка гонки на Гран-при Майами:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Карлос Сайнс («Феррари»).

4. Серхио Перес («Ред Булл»).

5. Ландо Норрис («Макларен»).

6. Оскар Пиастри («Макларен»).

7. Джордж Расселл («Мерседес»).

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

9. Нико Хюлькенбрег («Хаас»).

10. Юки Цунода («РБ»).

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

12. Пьер Гасли («Альпин»).

13. Эстебан Окон («Альпин»).

14. Александер Албон («Уильямс»).

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

17. Логан Сарджент («Уильямс»).

18. Кевин Магнуссен «(Хаас»).

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

20. Даниэль Риккардо («РБ»).