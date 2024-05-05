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Дональд Трамп посетил этап Формулы-1 в Майами

Дональд Трамп посетил этап Формулы-1 в Майами
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45-й президент Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп стал гостем Гран-при Майами Формулы-1, проходящего с 3 по 5 мая.

Фото: Kym Illman/Getty Images

Стартовая решётка гонки на Гран-при Майами:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Карлос Сайнс («Феррари»).
4. Серхио Перес («Ред Булл»).
5. Ландо Норрис («Макларен»).
6. Оскар Пиастри («Макларен»).
7. Джордж Расселл («Мерседес»).
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
9. Нико Хюлькенбрег («Хаас»).
10. Юки Цунода («РБ»).
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
12. Пьер Гасли («Альпин»).
13. Эстебан Окон («Альпин»).
14. Александер Албон («Уильямс»).
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).
17. Логан Сарджент («Уильямс»).
18. Кевин Магнуссен «(Хаас»).
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).
20. Даниэль Риккардо («РБ»).

Напомним, гонка Гран-при Майами начнётся в 23:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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