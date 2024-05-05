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Хэмилтон: сказал Магнуссену, что повеселился в спринте, — ему не было весело

Хэмилтон: сказал Магнуссену, что повеселился в спринте, — ему не было весело
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон рассказал о беседе с датчанином Кевином Магнуссеном из «Хааса» после спринта Гран-при Майами.

Напомним, Магнуссен оказал Хэмилтону жёсткое сопротивление, после выступления признавшись, что намеренно нарушал границы трассы. Позже он был вызван к стюардам из-за подозрения в неспортивном поведении.

«Я получил огромное удовольствие. Мне нравится, когда ты постоянно борешься и пытаешься совершить обгон. Мы же здесь ради этого, верно? Не во всех гонках у нас бывает такая возможность. Только что разговаривал с Кевином, сказал ему, что отлично провёл время. Он ответил, что ему не было весело», — сказал Хэмилтон перед основной гонкой Гран-при Майами.

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