В «Ред Булл» отреагировали на информацию о возможном уходе Уитли вслед за Ньюи

Команда Формулы-1 «Ред Булл» уверена в сохранении ключевых сотрудников на фоне сообщений о том, что за главным техническим директором Эдрианом Ньюи могут последовать другие работники, включая спортивного директора Джонатана Уитли. Об этом сообщает Motorsport.

Ранее сообщалось, что 56-летний Уитли имеет долгосрочные амбиции стать директором одной из команд Формулы-1 и он уже искал варианты среди других команд на стартовой решётке.

Команда настаивает на том, что ситуация не отличается от той, когда гонщики изучают любые варианты в других местах, прежде чем принять решение о своём будущем. В скором времени Уитли может продлить контракт с австрийской командой.

Стоит отметить, что Уитли работает в австрийском коллективе с 2006 года.