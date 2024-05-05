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Магнуссен призвал «улучшить правила» после 35-секундного штрафа в спринте

Магнуссен призвал «улучшить правила» после 35-секундного штрафа в спринте
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Пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен считает, что Международная автомобильная федерация (ФИА) должна пересмотреть правила борьбы в спринтерских гонках после инцидента, созданного им на Гран-при Майами.

Напомним, Магнуссен оказал жёсткое сопротивление Льюису Хэмилтону из «Мерседеса», несколько раз выехав за пределы трассы, за что получил 35-секудный штраф, а потом был вызван к стюардам из-за возможного неспортивного поведения.

«Я согласен с тем, что правила могли бы быть улучшены. Если вы совершаете нечто запрещённое в борьбе, было бы здорово, если бы я был вправе призвать вернуть всё назад. Также можно было бы поменяться позициями. В таком случае эффект будет мгновенный, и это остановит любые игры», — приводит слова Магнуссена издание Racingnews365.

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