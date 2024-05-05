Марио Андретти заявил, что рассчитывает на дебют своей команды в Ф-1 в 2026 году

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти рассказал, когда он рассчитывает на дебют своей команды в Формуле-1.

«Мы рассчитываем оказаться на стартовой решётке в 2026 году. Реально ли это? Конечно! Мы работаем над этим каждый день. Приезжайте в Сильверстоун, и мы всё покажем», — сказал Марио Андретти в интервью Мартину Брандлу на стартовой решётке Гран-при Майами

Команда «Андретти» хотела дебютировать в Формуле-1 уже в 2025 году, но ФИА заявила, что это может случиться не ранее 2028 года.

Ранее Андретти заявил, что он обижен отказом Формулы-1 принять его команду в состав участников чемпионата.