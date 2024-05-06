Стелла: всегда говорили, что если дадим Норрису соответствующую машину, он победит

Глава «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал победу пилота команды британца Ландо Норриса на Гран-при Майами, ставшей для него первой за карьеру в Формуле-1.

«Самое важное в победе Ландо заключается в том, что он более чем её заслужил. Мы всегда говорили, что как только мы дадим ему соответствующую машину, он победит. Так и получилось. Я понимаю, какая работа стоит за этим. Это заслуга всей команды «Макларен». Надеюсь, все насладились моментом», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

Гран-при Майами. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 57 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,612.

3. Шарль Леклер («Феррари») +9,920.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +11,407.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +14,650.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,585.

7. Юки Цунода («РБ») +26,185.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +34,789.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +37,107.

10. Эстебан Окон («Альпин») +39,746.