Сайнс вспомнил высказывание Феттеля о «торпеде» Квяте, комментируя старт Переса

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал спорные и яркие эпизоды в гонке Гран-при Майами Формулы-1.

«Сегодня все сражались очень жёстко. Сперва Чеко на старте — как в старые-добрые времена сказал Себ, „он влетел как торпеда“. Серхио почти выбил нас всех, и это стоило мне двух позиций.

После этого я был очень быстр. Я сберёг шины и не дождался сейфти-кара всего круг, а это могло бы нам принести победу. Затем я был разочарован инцидентом с Оскаром, потому что он очевидно выдавил меня с трассы, что стоило мне времени относительно Шарля и Макса. Я видел, что стюарды сегодня были не слишком агрессивны в плане наказаний, так что мне пришлось действовать агрессивно самому", — приводит слова Сайнса Sky Sports.