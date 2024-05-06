Норрис избавился от антирекорда Формулы-1 по наибольшему числу подиумов без побед

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис покинул список гонщиков, которые попадали на подиум Формулы-1, но ни разу не побеждали в Гран-при. Британец лидировал в этом списке с 15 подиумами на своём счету. Однако после победы на Гран-при Майами Формулы-1 Норрис передал данный антирекорд обратно немецкому гонщику Нику Хайдфельду.

Гонщики Формулы-1 с подиумами, но без побед:

1. Ник Хайдфельд — 13 подиумов

2. Стефан Йоханссон — 12

3. Крис Эймон — 11

4. Ромен Грожан — 10

5. Жан Бера — 9

6. Эдди Чивер — 9

7. Мартин Брандл — 9

8. Луиджи Виллорези — 8

9. Андреа де Чезарис — 5

10. Дерек Уорик — 4

...19. Даниил Квят — 3

20. Лэнс Стролл — 3.