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Норрис избавился от антирекорда Формулы-1 по наибольшему числу подиумов без побед

Норрис избавился от антирекорда Формулы-1 по наибольшему числу подиумов без побед
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис покинул список гонщиков, которые попадали на подиум Формулы-1, но ни разу не побеждали в Гран-при. Британец лидировал в этом списке с 15 подиумами на своём счету. Однако после победы на Гран-при Майами Формулы-1 Норрис передал данный антирекорд обратно немецкому гонщику Нику Хайдфельду.

Гонщики Формулы-1 с подиумами, но без побед:

1. Ник Хайдфельд — 13 подиумов
2. Стефан Йоханссон — 12
3. Крис Эймон — 11
4. Ромен Грожан — 10
5. Жан Бера — 9
6. Эдди Чивер — 9
7. Мартин Брандл — 9
8. Луиджи Виллорези — 8
9. Андреа де Чезарис — 5
10. Дерек Уорик — 4
...19. Даниил Квят — 3
20. Лэнс Стролл — 3.

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