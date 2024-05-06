Расселл: у меня не было темпа на шинах «хард», огромные проблемы

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл поздравил Ландо Норриса с победой на Гран-при Майами Формулы-1 и оценил своё восьмое место.

«Огромные поздравления Ландо и „Макларену“. Он абсолютно заслуживает этого. Вероятно, заслуживает того, чтобы иметь к текущему моменту больше, чем одну победу. Мы гонялись вместе долгое время, он так много работал, и у меня не было сомнений, что он победит в Ф-1. Я очень рад за него.

Моя гонка была сложной. Я потерял несколько позиций на старте, а затем, на финальном отрезке, у меня не было темпа на шинах «хард», были огромные проблемы. Мы изучим, почему так было. Наша нехватка темпа была довольно неожиданной, в то время как у Льюиса была сильная гонка, так что определённая скорость у машины имеется", — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».