Сайнс — о судействе: я думаю не о национальностях, а о последовательности

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что стюарды Формулы-1 принимают непоследовательные решения. Испанец остался недоволен тем, что Оскара Пиастри никак не наказали за оборону от Карлоса, при которой пилот «Макларена» оттеснил испанца на обочину.



«Я думаю не о национальностях, а о последовательности. Сегодня я был удивлён, что Пиастри сделал что-то очень похожее на то, что вчера сделал Магнуссен. Однако сегодня Оскар не получил никакого штрафа и не вернул мне позицию. После этого я сказал себе, что раз мы собираемся поступать подобным образом, то и я буду действовать в том же духе», — приводит слова Сайнса Marca.

Ранее соотечественник Сайнса Фернандо Алонсо заявил после спринтерской гонки, что решения судей зависят от национальности пилотов, намекнув, что испанцы получают больше штрафов, чем британцы.

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Формула-1. Гран-при Майами. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 57 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,612.

3. Шарль Леклер («Феррари») +9,920.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +11,407.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +14,650.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,585.

7. Юки Цунода («РБ») +26,185.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +34,789.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +37,107.

10. Эстебан Окон («Альпин») +39,746.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +40,789.

12. Пьер Гасли («Альпин») +44,958.

13. Оскар Пиастри («Макларен») +49,756.

14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +49,979.

15. Даниэль Риккардо («РБ») +50,956.

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +52,356.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +55,173.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.04,683.

19. Алесандер Албон («Уильямс») +1.16,091.

Логан Сарджент («Уильямс») — сошёл.