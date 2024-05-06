Ферстаппен — о том, выиграл ли бы он без сейфти-кара: если бы у моей мамы были яйца…

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил популярной пословицей на вопрос одного их журналистов на пресс-конференции призёров Гран-при Майами Формулы-1. У Ферстаппена спросили, выиграл ли бы он гонку, если бы не выезд на трассу сейфти-кара после аварии Кевина Магнуссена и Логана Сарджента.

«Если бы у моей мамы были яйца, она была бы моим папой. Так устроены гонки: иногда это работает на вас, иногда нет», — ответил Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Майами. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 57 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,612.

3. Шарль Леклер («Феррари») +9,920.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +11,407.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +14,650.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,585.

7. Юки Цунода («РБ») +26,185.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +34,789.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +37,107.

10. Эстебан Окон («Альпин») +39,746.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +40,789.

12. Пьер Гасли («Альпин») +44,958.

13. Оскар Пиастри («Макларен») +49,756.

14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +49,979.

15. Даниэль Риккардо («РБ») +50,956.

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +52,356.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +55,173.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.04,683.

19. Алесандер Албон («Уильямс») +1.16,091.

Логан Сарджент («Уильямс») — сошёл.