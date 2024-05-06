Фернандо Алонсо остался недоволен результатом Гран-при Майами

Испанский гонщик команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги Гран-при Майами Формулы-1.

«Это была тяжёлая гонка. Мы не были очень быстры ни на уик-энде, ни, к сожалению, в самой гонке. Мы смогли использовать все ресурсы, чтобы вернуть несколько позиций. Но нам повезло, и благодаря этому мы получили два очка. У меня были средние шины в сравнении с Оконом, у меня было ещё немного сцепления, и я смог с ним побороться и обогнать.

Это был обычный уик-энд с точки зрения производительности, но я чувствую себя не очень хорошо. Есть некоторый горький привкус, — надеюсь избавиться от него в Имоле», приводит слова Алонсо Marca.

Отметим, Алонсо завершил гонку на девятой строчке, стартовав с 15-й позиции.

Формула-1. Гран-при Майами. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 57 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +7,612.

3. Шарль Леклер («Феррари») +9,920.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +11,407.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +14,650.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,585.

7. Юки Цунода («РБ») +26,185.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +34,789.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +37,107.

10. Эстебан Окон («Альпин») +39,746.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +40,789.

12. Пьер Гасли («Альпин») +44,958.

13. Оскар Пиастри («Макларен») +49,756.

14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +49,979.

15. Даниэль Риккардо («РБ») +50,956.

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +52,356.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +55,173.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.04,683.

19. Алесандер Албон («Уильямс») +1.16,091.

Логан Сарджент («Уильямс») — сошёл.