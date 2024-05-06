Юки Цунода отреагировал на седьмой результат на Гран-при Майами

Японский пилот «РБ» Юки Цунода прокомментировал своё выступление на Гран-при Майами, где он показал седьмой результат.

«Команда проделала отличную работу, так что я очень счастлив! Это была невероятная неделя, в ходе которой мы заработали очки в обеих гонках. Мы ожидали, что выступим здесь хорошо, но самое главное, что мы в итоге этого и добились. Мы придерживались нашего плана и не допустили ни одной ошибки.

Что касается меня, то в целом я доволен своим пилотированием, хотя и допустил ошибку на старте. Однако я перестроился и продолжил борьбу, особенно на последнем отрезке, где я просто ехал один. Я старался изо всех сил и смог показать такое же время прохождения круга, как и соперники впереди.

Команда создала отличную машину, и я им очень признателен. На базе приложили невероятные усилия, и в итоге они окупились – мы смогли заработать заслуженные очки. С начала сезона нам удалось добиться быстрого прогресса, так что я с нетерпением жду следующих гонок», — приводит слова Цуноды пресс-служба «РБ».

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