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Хэмилтон и Алонсо обратились к Норрису после его победы на Гран-при Майами

Хэмилтон и Алонсо обратились к Норрису после его победы на Гран-при Майами
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» поздравили гонщика «Макларена» Ландо Норриса с победой на Гран-при Майами. Для британца эта победа стала первой в карьере в «Королевских гонках».

«Молодец», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

«Браво», — добавил Алонсо.

В настоящий момент Норрис занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 83 очка. Лидером является гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 136 баллов. На втором месте напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес (101), топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (98).

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