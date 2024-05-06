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«Легенда». Леклер опубликовал фото с Шираном после Гран-при Майами

«Легенда». Леклер опубликовал фото с Шираном после Гран-при Майами
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором разместил фото со знаменитым актёром Эдом Шираном после Гран-при Майами.

«Легенда», — написал Леклер.

Фото: Соцсети Шарля Леклера

4 мая в Майами на стадионе Hard Rock Stadium состоялся концерт обладателя «Грэмми».

«Я посмотрел все серии документального сериала Drive to Survive, и большинству моих знакомых он очень нравится, и теперь они тоже увлеклись Формулой-1. И хотя Формула-1 – это большой цирк, здесь так классно, ведь здесь столько всего происходит!» — приводит слова Ширана Pirelli Hot Laps.

Напомним, сегодня ночью на Международном автодроме Майами завершился Гран-при Майами Формулы-1. Его победителем стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

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