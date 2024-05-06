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В NASCAR случился самый плотный финиш в истории, соперников разделили 0,001 секунды

В NASCAR случился самый плотный финиш в истории, соперников разделили 0,001 секунды
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Финиш 12-го этапа NASCAR Cup нынешнего года, состоявшегося 5 мая в Канзасе, стал рекордным по плотности между первым и вторым местами. Одержавший победу Кайл Ларсон опередил пришедшего вторым Криса Бушера на 0,001 секунды, что стало рекордом в истории Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей. Триумфатора определили за счёт фотофиниша.

Права на видеозапись принадлежат NASCAR. Видео можно посмотреть на странице «Чемпионата» во «ВКонтакте».

Ранее самым плотным финишем был разрыв в 0,002 секунды. Его фиксировали дважды. Такое происходило в 2003 и 2011 годах.

Ларсон в настоящий момент лидирует в чемпионате после 12 гонок, на его счету две победы. Бушер занимает 11-е место.

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