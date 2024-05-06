Кевин Магнуссен получил шесть штрафов на Гран-при Майами

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен по итогам Гран-при Майами получил сразу шесть штрафов. Датского гонщика наказали за нарушение границ трассы, трижды Кевин выезжал за пределы трассы с целью получения преимущества перед соперником. Кроме того, Магнуссен получил штраф за аварию с пилотом «Уильямса» Логаном Сарджентом, а также за то, что неправильно отбыл 10-секундное наказание.

Ранее сообщалось, что Магнуссен находится в двух баллах от дисквалификации на одну гонку. Сейчас у Кевина 10 штрафных баллов за 12-месячный период.

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В настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов Формулы-1 занимает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На его счету 136 очков. На втором месте напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес (101), топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (98).

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