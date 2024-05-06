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Хорнер рассказал о повреждениях болида после сбитого Ферстаппеном столбика на ГП Майами

Хорнер рассказал о повреждениях болида после сбитого Ферстаппеном столбика на ГП Майами
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу инцидента в 15-м повороте, где пилот австрийской команды Макс Ферстаппен срезал шикану и сбил ограничивающий трассу колышек.

«Это нанесло большой ущерб нижней части машины. Так что нам предстоит выяснить, какие именно последствия это имело. Но в тот момент у него был достаточный темп, он отрывался от Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

И да, машина безопасности появилась в самое подходящее для Ландо время, что дало ему, по сути, свободную остановку. Но очевидно это не очень хорошо для нас, потому что в этом случае вы оказываетесь на шинах на шесть или семь кругов старше.

С учётом повреждений, я думаю, что второе место было вполне достойным результатом», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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