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Тото Вольф отреагировал на критику от босса «Ред Булл» Оливера Минцлаффа

Тото Вольф отреагировал на критику от босса «Ред Булл» Оливера Минцлаффа
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на недавние слова генерального директора «Ред Булл» по корпоративным проектам и инвестициям, ответственного за гоночные проекты концерна Оливера Минцлаффа. Ранее, высказываясь о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене, Минцлафф заявил, что гонщик останется в команде, добавив следующий комментарий в адрес Вольфа: «Я понимаю давление, которое испытывают Тото Вольф и, вероятно, другие команды после нескольких лет в роли отстающих. Но, думаю, Тото Вольфу следует сконцентрироваться на собственных проблемах, которых у него достаточно. И ещё это вопрос уважения, когда ты продолжаешь говорить о сотрудниках других команд — делать так неправильно».

«Я не знаю, на что реагирует этот парень. Меня это не касается. Я не буду давать много комментариев. Макс – цель для всех команд. Не думаю, что ему стоит уходить в 2025 году. Я уже это говорил и ранее. На данный момент он лучший пилот, и ему нужно принять решение. А возможно, даже и не нужно принимать никаких решений, и всё останется как есть. Но это не то, чем мы сейчас руководствуемся», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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