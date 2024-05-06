Норрис: победой в Майами я изгнал призраков Гран-при Сочи-2021

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу своей победы на Гран-при Майами.

«Победой в Майами я изгнал призраков Гран-при Сочи-2021. В России 2021 года ситуация была совсем другой, многие люди говорят гадости о Сочи и о том, что там происходило. Да, я упустил тогда победу. И я, и мы. Я не справился со своей работой, и мы как команда не справились.

Как бы людям ни хотелось продолжать использовать это и говорить, даже после Китая, когда я ошибся в повороте 1, многие люди сомневались в том, что я могу выходить и выигрывать гонки и выступать под давлением лидерства в гонке, особенно с Максом позади.

Но в этом году я чувствовал себя уверенно, как никогда. Я не думал о таких вещах. Возможно, в прошлом году я бы об этом подумал. Но в этом году я гораздо лучше справляюсь со своими мыслями и концентрируюсь на своей работе», — приводит слова Норриса Racingnews365.