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Перес объяснил, почему чуть не врезался в Ферстаппена на старте Гран-при Майами

Перес объяснил, почему чуть не врезался в Ферстаппена на старте Гран-при Майами
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал выступление на Гран-при Майами, где он занял четвёртое место. По словам мексиканца, из-за сложностей со сцеплением с внутренней стороны он едва не врезался в товарища по команде Макса Ферстаппена.

«В целом гонка получилась довольно сложной, особенно на старте, когда я едва не врезался в Макса. Сцепления с трассой не было вообще, что стало неожиданность. В итоге я уступил место Пиастри и повредил шины на первом отрезке. Я изо всех сил старался обогнать соперников впереди, так как сегодня нам не хватало темпа. На протяжении всей гонки у нас были проблемы с «медиумами». К концу мы немного отыгрались, но я так и не смог войти в ритм.

Мы знали, что «Макларен» очень и очень силён в этот уикенд. За ночь мы внесли некоторые изменения, которые, оглядываясь назад, не сработали, так что нам нужно подвести итоги, чтобы вернуться сильнее к Имоле», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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