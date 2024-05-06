Нико Хюлькенберг установил рекорд Формулы-1 по числу Гран-при без побед

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг установил рекорд Формулы-1 по числу гонок без побед на минувшем Гран-при Майами.

Напомним, немец финишировал 11-м и, таким образом, провёл 209-ю гонку, которую не сумел выиграть. Предыдущий рекорд (208) принадлежал итальянцу Андреа де Чезарису.

Рекордсмены Формулы-1 по числу Гран-при без побед:

1. Нико Хюлькенберг (Германия) – 209;

2. Андреа де Чезарис (Италия) – 208;

3. Ник Хайдфельд (Германия) – 183;

4. Ромен Грожан (Франция) – 179;

5. Кевин Магнуссен (Дания) – 169.

Ранее глава «Хааса» Аяо Комацу заявил, что в команде два свободных места на 2025 год, несмотря на то, что Кевин Магнуссен не заявлял об уходе. Хюлькенберг же в конце апреля объявил о многолетней сделке с «Ауди».