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Нико Хюлькенберг установил рекорд Формулы-1 по числу Гран-при без побед

Нико Хюлькенберг установил рекорд Формулы-1 по числу Гран-при без побед
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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг установил рекорд Формулы-1 по числу гонок без побед на минувшем Гран-при Майами.

Напомним, немец финишировал 11-м и, таким образом, провёл 209-ю гонку, которую не сумел выиграть. Предыдущий рекорд (208) принадлежал итальянцу Андреа де Чезарису.

Рекордсмены Формулы-1 по числу Гран-при без побед:

1. Нико Хюлькенберг (Германия) – 209;
2. Андреа де Чезарис (Италия) – 208;
3. Ник Хайдфельд (Германия) – 183;
4. Ромен Грожан (Франция) – 179;
5. Кевин Магнуссен (Дания) – 169.

Ранее глава «Хааса» Аяо Комацу заявил, что в команде два свободных места на 2025 год, несмотря на то, что Кевин Магнуссен не заявлял об уходе. Хюлькенберг же в конце апреля объявил о многолетней сделке с «Ауди».

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