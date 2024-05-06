«Удивлён, что в Формуле-1 такое бывает». Оруджев — о перестановках в «Кик-Заубере»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал кадровые перестановки в «Кик-Заубере» перед Гран-при Майами.

Напомним, между этапами в Шанхае и Майами у финна Валттери Боттаса сменился гоночный инженер, о чём его не предупредили. Последние два года должность занимал Алекс Чан, до этого работавший с чемпионом 2007 года Кими Райкконеном. На изменение Боттас отреагировал негативно.

«Мне такое странно слышать. Обычно ты в постоянном контакте со своим гоночным инженером. Удивлён, что в Формуле-1 такое бывает», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».