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«Удивлён, что в Формуле-1 такое бывает». Оруджев — о перестановках в «Кик-Заубере»

«Удивлён, что в Формуле-1 такое бывает». Оруджев — о перестановках в «Кик-Заубере»
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал кадровые перестановки в «Кик-Заубере» перед Гран-при Майами.

Напомним, между этапами в Шанхае и Майами у финна Валттери Боттаса сменился гоночный инженер, о чём его не предупредили. Последние два года должность занимал Алекс Чан, до этого работавший с чемпионом 2007 года Кими Райкконеном. На изменение Боттас отреагировал негативно.

«Мне такое странно слышать. Обычно ты в постоянном контакте со своим гоночным инженером. Удивлён, что в Формуле-1 такое бывает», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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