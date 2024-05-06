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За редкий кабриолет Ferrari 1958 года хотят выручить € 5 млн на аукционе

За редкий кабриолет Ferrari 1958 года хотят выручить € 5 млн на аукционе
Ferrari 250 GT Pinin Farina Series I
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На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 10–11 мая в Монако, выставлена редкая Ferrari 250 GT Pinin Farina Series I, выпущенная в 1958 году. В рамках первой серии произведено лишь 40 таких кабриолетов, и выставленный на продажу — 23-й по счёту. Ожидаемая стоимость лота € 4,5-5 млн.

Ferrari 250 GT Pinin Farina Series I

Ferrari 250 GT Pinin Farina Series I

Фото: rmsothebys.com

Кабриолет в кузове от Pinin Farina был представлен на Женевском автосалоне в 1957 году и стал первой серийной моделью Ferrari с открытым верхом, сообщает сайт RM Sotheby’s. Эти машины создавались вручную, причём каждая обладала индивидуальной отделкой, а потому изначально стоили вдвое дороже Ferrari 250 GT California Spyder от Scaglietti.

Ferrari 250 GT Pinin Farina Series I

Ferrari 250 GT Pinin Farina Series I

Фото: rmsothebys.com

Интересно, что этот автомобиль не в первый раз выставлен на торги RM Sotheby’s — в ноябре 2021 года на аукционе, состоявшемся на трассе «Поль Рикар», этот же самый экземпляр был продан за € 4,4 млн.

Ferrari 250 GT Pinin Farina Series I

Ferrari 250 GT Pinin Farina Series I

Фото: rmsothebys.com

На этом же аукционе желающим также будут предложены гоночный Porsche 917 K-81, принимавший участие в «24 часах Ле-Мана» 1981 года, Audi V8 quattro, построенная для чемпионата DTM 1991 года, а также единственный в своём роде McLaren Senna GTR LM 25 от ателье Lanzante.

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