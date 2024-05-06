MotoGP уменьшит объём моторов и перейдёт на экотопливо к 2027 году

Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP сообщил об изменениях, которые планируется ввести к 2027 году.

Сообщается, что переработанные байки станут экологичней, а объём двигателей уменьшится с 1000 до 850 см3, что, по мнению серии, сделает их приближенней к дорожным условиям. Разрешённое число двигателей за сезон для каждого гонщика уменьшится с семи до шести.

С 2027 года команды MotoGP перейдут на полностью экологическое топливо (в настоящий момент используется 40-процентная смесь), а объём топливного бака уменьшится с 22 до 20 литров.

Аэродинамика также будет изменена, нововведения коснутся носового обтекателя, он будет смещён и сужен, ожидается, что это положительно скажется на поведении байков на прямых и увеличит число обгонов.