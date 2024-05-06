Экс-пилот Ф-1: вообще не понимаю решения стюардов в Майами

Бывший пилот Формулы-1 испанец Роберто Мери раскритиковал решения стюардов на минувшем Гран-при Майами.

В частности, Мери вступился за соотечественника Карлоса Сайнса из «Феррари», получившего штраф за борьбу с австралийцем Оскаром Пиастри из «Макларена».

«Должен признаться, я вообще не понимаю решений стюардов в Майами. Они оштрафовали Карлоса за фантастический обгон на торможении. Вы предлагаете обгонять только на прямой с DRS? И потом, они не наказали Оскара, когда он не оставил места», — написал Мери в соцсети X (ранее Twitter).

Сайнс финишировал пятым на Гран-при Майами. Пиастри, сломавший в борьбе с испанцем переднее антикрыло, стал лишь 13-м.