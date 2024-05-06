Глава «Астон Мартин» не исключил переговоров с Ньюи о переходе

Глава «Астон Мартин» Майк Крак, отвечая на вопрос о заинтересованности команды к звёздному британскому конструктору Эдриану Ньюи, не исключил возможности переговоров с ним.

«Для «Астон Мартин» важно идти своим путём, с людьми и командой, которые у нас есть. Мы хотим выстраивать наш успех и бороться с сильнейшими. Очевидно, когда доступен кто-то подобного калибра, вы должны учитывать его и оценивать. Нам нужно понять в деталях, что люди могут привнести, каковы препятствия и тому подобное», — приводит слова Крака DAZN.

Напомним, в начале мая «Ред Булл» официально объявил об уходе 65-летнего Ньюи по окончании сезона. Также сообщалось, что британец получил право немедленно приступить к деятельности в другой команде взамен на молчание о скандале вокруг Кристиана Хорнера.