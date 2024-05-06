Тото Вольф: «Макларен» победил честно и сделал это с двигателем «Мерседеса»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал победу британской команды «Макларен» на Гран-при Майами.

«Хочу поздравить «Макларен», Ландо, Зака [Брауна], Андреа [Стеллу] и команду, год назад они заняли 16-е и 19-е в квалификации и гонке. Они сделали очень большой шаг с прошлого лета. Они победители честно и сделали это с двигателем «Мерседеса».

Для нас всех важно видеть, что это возможно, если вы привнесёте правильные обновления и проделаете правильную работу. Так что я вижу исключительно позитив. Победу Ландо долго ждали. Я вижу много положительного в этом для спорта», — приводит слова Вольфа издание Motorsport Week.

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