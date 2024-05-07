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Марко пообещал Ферстаппену покинуть «Ред Булл», если Макс захочет уйти – BBC Sport

Марко пообещал Ферстаппену покинуть «Ред Булл», если Макс захочет уйти – BBC Sport
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко пообещал трёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену покинуть команду, если голландец захочет разорвать контракт, сообщает издание BBC Sport.

Напомним, в начале года стало известно, что в соглашении Ферстаппена есть пункт о том, что он может досрочно уйти из «Ред Булл» в том случае, если из команды уйдёт 81-летний Марко.
Слухи об уходе «Ферстаппена» из «Ред Булл» начали появляться в феврале после череды скандальных новостей.

Глава австрийского коллектива Кристиан Хорнер подозревался в «контролирующем поведении» по отношению к одной из сотрудниц компании, а также в политической борьбе за право занять лидирующие позиции в концерне, однако сохранил своё место в команде.

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