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Вассёр: сотрудники «Мерседеса» проходят собеседования в «Феррари»

Вассёр: сотрудники «Мерседеса» проходят собеседования в «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал недавнюю полемику главы «Макларена» Зака Брауна и руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа с представителями «Ред Булл» о его сотрудниках. Ранее генеральный директор «Ред Булл» по корпоративным проектам и инвестициям, ответственный за гоночные проекты концерна, Оливер Минцлафф заявил, что Вольфу следует сконцентрироваться на собственных проблемах, а один из представителей «Ред Булл» сказал следующее в адрес Брауна: «Мы не прогнозируем каких-либо значительных потерь и, конечно же, никакого эффекта домино, на который Зак надеется».

«Многие специалисты из разных команд проходят множество собеседований в Маранелло. Включая людей из «Мерседеса». Я не хочу тратить энергию на неподходящие темы. Но я думаю, что нам многое предстоит сделать внутри коллектива. Мы должны совершенствоваться. Нам нужно набирать сотрудников. Мы должны доработать машину. У нас огромный объём работы. И я не хочу тратить свою энергию, время и бюджет на споры с коллегами. Это совсем не мой подход, и я не буду заходить в эти рамки», — приводит слова Вассёра GPblog.

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