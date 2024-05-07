Вольф высказался о Ферстаппене и Сайнсе в контексте их возможного перехода в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу переговоров команды с кандидатами на место Льюиса Хэмилтона, который покинет гоночный коллектив по окончании нынешнего сезона Формулы-1, чтобы перейти в «Феррари».

«Всегда есть много имён. Сейчас я ничего не могу сказать о кандидате на место второго пилота. Я хочу быть справедливым по отношению к ребятам и не создавать впечатление, что мы играем в шахматы. Потому что мы этого и не делаем. Мы не хотим торопиться. Сейчас нужно просто посмотреть, как будет мыслить Макс. И в то же время понаблюдать за другими гонщиками. Карлос Сайнс снова очень силён. И именно поэтому в данный момент мы находимся в режиме наблюдения», — приводит слова Вольфа GPblog.

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