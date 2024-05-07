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Льюис Хэмилтон посетил модное мероприятие Met Gala — 2024, одетый во всё чёрное

Льюис Хэмилтон посетил модное мероприятие Met Gala — 2024, одетый во всё чёрное
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с ежегодного бала Института костюма Met Gala, который проходил в Нью-Йорке (США) в ночь на 7 мая мск. Хэмилтон присутствовал на мероприятии.

«Вдохновлён наследием Джона Истумлина и красотой его творчества. Спасибо Дэниелу Ли и команде Burberry», — написал Хэмилтон.

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Хэмилтон был одет в большое чёрное шерстяное пальто. Наряд был данью уважения Джону Истумлину — одному из первых чернокожих садовников Британии XVIII века.

Напомним, на недавнем Гран-при Майами Хэмилтон показал шестой результат. В настоящий момент британец занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 27 очков.

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