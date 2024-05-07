Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон: мы существуем для того, чтобы побеждать

Льюис Хэмилтон: мы существуем для того, чтобы побеждать
Комментарии

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что всегда нацелен исключительно на победу.

«Мы существуем для того, чтобы побеждать. А когда побед нет, необходимо что-то менять. Речь идёт о стремлении к совершенствованию. Главное — объединиться. Как мы можем добиться улучшений? Как можем вернуться туда, где хотим быть? Это то, что всех сплачивает», — приводит слова Хэмилтона CBS News.

Напомним, на недавнем Гран-при Майами Хэмилтон показал шестой результат. Победителем этапа стал его соотечественник Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен». В настоящий момент Льюис занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 27 очков.

Главные новости дня:

Ранее сообщалось, что Хэмилтон посетил модное мероприятие Met Gala — 2024.

Материалы по теме
Фото
Льюис Хэмилтон посетил модное мероприятие Met Gala — 2024, одетый во всё чёрное
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android