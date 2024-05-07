Льюис Хэмилтон: мы существуем для того, чтобы побеждать

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что всегда нацелен исключительно на победу.

«Мы существуем для того, чтобы побеждать. А когда побед нет, необходимо что-то менять. Речь идёт о стремлении к совершенствованию. Главное — объединиться. Как мы можем добиться улучшений? Как можем вернуться туда, где хотим быть? Это то, что всех сплачивает», — приводит слова Хэмилтона CBS News.

Напомним, на недавнем Гран-при Майами Хэмилтон показал шестой результат. Победителем этапа стал его соотечественник Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен». В настоящий момент Льюис занимает девятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 27 очков.

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Ранее сообщалось, что Хэмилтон посетил модное мероприятие Met Gala — 2024.