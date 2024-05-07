Леклер предположил, какого максимального результата могла бы добиться «Феррари» в Майами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление на Гран-при Майами, где показал третий результат. По словам Шарля, большего «Скудерия» не смогла бы добиться. Победителем заезда стал британец Ландо Норрис из «Макларена». Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен был вторым.

«Третье место – это лучшее, чего мы могли добиться. Если сравнивать наше выступление с выступлением Макса, то это был позитивный уикенд. Но мы не можем полностью игнорировать Ландо», — приводит слова Леклера Formel1.de.

В настоящий момент Леклер занимает третье место в общем зачёте пилотов. На счету монегаска 98 очков. Ферстаппен лидирует. В его активе 136 баллов. На втором месте товарищ Макса по команде Серхио Перес (103 очка).