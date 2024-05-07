Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер предположил, какого максимального результата могла бы добиться «Феррари» в Майами

Леклер предположил, какого максимального результата могла бы добиться «Феррари» в Майами
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление на Гран-при Майами, где показал третий результат. По словам Шарля, большего «Скудерия» не смогла бы добиться. Победителем заезда стал британец Ландо Норрис из «Макларена». Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен был вторым.

«Третье место – это лучшее, чего мы могли добиться. Если сравнивать наше выступление с выступлением Макса, то это был позитивный уикенд. Но мы не можем полностью игнорировать Ландо», — приводит слова Леклера Formel1.de.

В настоящий момент Леклер занимает третье место в общем зачёте пилотов. На счету монегаска 98 очков. Ферстаппен лидирует. В его активе 136 баллов. На втором месте товарищ Макса по команде Серхио Перес (103 очка).

Материалы по теме
«Легенда». Леклер опубликовал фото с Шираном после Гран-при Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android