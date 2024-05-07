Эксперт считает, что Лоусон заменит Риккардо до этапа в Имоле

Ричард Брэдли, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, высказал мнение о том, что Лиам Лоусон заменит пилота Даниэля Риккардо в команде «РБ» до начала Гран-при Эмилии-Романьи.

«Если вы просто посмотрите на это, то это была одна квалификация и одна гонка, в которой он проделал очень хорошую работу, но давайте посмотрим на это с точки зрения общего результата за весь год.

Лиам Лоусон доказал свою состоятельность, он будет в команде вместо Риккардо», — приводит слова Брэдли f1oversteer.

Ранее известный британский обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд поделился информацией, что команда «Ред Булл» обязана дать Лиаму Лоусону место боевого пилота Формулы-1 в 2025 году, иначе потеряет на него права.