Обновлённый лимузин Aurus Senat дебютировал в рамках инаугурации Владимира Путина

Институт НАМИ официально представил обновлённый лимузин Aurus Senat, дебют которого состоялся в рамках торжественной церемонии вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Вместе с автомобилем также были презентованы новые электрические мотоциклы сопровождения — Aurus Merlon.

Aurus Senat Фото: НАМИ

Сообщается, что Aurus Senat и Aurus Senat Limousine — это новый этап развития идей в рамках концепции единой модульной платформы. По сравнению с предыдущей моделью лимузин получил более технократическую внешность. Для новинки разработана новая архитектура передней и задней частей кузова, обновлена фронтальная решётка, которая, как говорится в тексте НАМИ, является классическим признаком высокого класса автомобиля.

Aurus Senat Фото: НАМИ

Кроме того, создатели улучшили эргономику салона, оптимизировали расположение рулевой колонки и других органов управления. Также в конструкцию внесены изменения для большей эффективности тормозной системы, подвески, системы подачи топлива, трансмиссии и других систем автомобиля.

Aurus Merlon Фото: НАМИ

Мотоцикл Aurus Merlon обладает массой 370 килограммов и способен достигать 100 км/ч быстрее чем за четыре секунды. Максимальная скорость электромотоцикла — 225 км/ч. В НАМИ отмечают, что за счёт системы жидкостного охлаждения высоковольтного контура Merlon способен продолжительное время удерживать скорость в 200 км/ч.