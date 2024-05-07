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Группа бизнесменов составила петицию с требованием отменить ГП Лас-Вегаса — 2024

Группа бизнесменов составила петицию с требованием отменить ГП Лас-Вегаса — 2024
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Группа бизнесменов составила петицию с требованием отменить Гран-при Лас-Вегаса 2024 года. Текст петиции опубликован на онлайн-платформе Change.org. В настоящий момент оставлено почти 900 подписей.

Возглавили инициативную группу семь бизнесменов. Они заявили, что в прошлом из-за проведения этапа потеряли $ 30 млн вследствие продолжительных перекрытий улиц и логистических проблем. В петиции содержится призыв к местным жителям выразить свою обеспокоенность по поводу этапа 2023 года и его последствий.

«Мы, нижеподписавшиеся жители и заинтересованные граждане Лас-Вегаса, настоящим обращаемся к местным властям с просьбой остановить организацию Гран-при Лас-Вегаса 2024 года, который планируется провести в нашем городе 21–23 ноября 2024 года. Решение должно оставаться в силе, пока не будет представлен план по организации этапа без перекрытия Лас-Вегас-Стрип», — говорится в начале петиции.

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